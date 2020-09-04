Аналитики выяснили судьбу букетов для учителей после 1 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В России только 2% родителей готовы заплатить за цветы учителю на 1 сентября больше 3000 рублей, показал опрос, проведенный на портале "Рамблер" для SberIndex.ru. Аналитики также выяснили судьбу букетов, которые дарят учителям.

У 86% опрошенных в школе дети просто дарят цветы учителям. Еще 11% респондентов рассказали, что дарят классному руководителю один букет от всего класса, а остальные собранные деньги тратят на какое-нибудь доброе дело.

Еще у 3% респондентов 2 сентября учитель и ученики вместе возлагают вчерашние цветы к Вечному огню или памятнику героям Великой Отечественной войны.

По данным SberIndex.ru, спрос на цветы 31 августа вырос в 4,4 раза по сравнению со средними значениями лета 2020 года, на этот день пришелся пик покупок. 1 сентября продажи цветов превзошли средние показатели за лето в 2,3 раза. Объем трат на школьные букеты в 2020 году оказался только на 0,6% выше, чем в 2019 году.

14 Февраля 2020 года спрос на цветы взлетал почти в 7,5 раза, 8 Марта — в 18,6 раза.

Средний чек на букеты в День знаний оказался ниже на 12%, чем в обычные дни. 1 сентября он составил 798 рублей, 31 августа, — 883 рубля. Соответственно, в 2019 г. накануне учебного года букет обходился в среднем в 795 рублей, а в День знаний — в 754 рубля.

Среди регионов в лидерах по среднему чеку Камчатский край (1383 рублей), Магаданская область (1369 рублей) и Москва (1343 рублей). Самые низкие средние чеки — в Псковской (526 рублей), Курганской (518 рублей) и Кировской (508 рублей) областях.

Опрос показал, что 38% родителей главное — доступная цена букета. Еще 32% считают, что лучший всего дарить гладиолусы или астры, а 14% беспроигрышным вариантом считают розы. 5% опрошенных выбирают модные композиции из пионов, эустомы, гортензий и других цветов. 11% полагают, что правильней всего за составлением букета обратиться к флористу.

Что касается стоимости букета, то 38% готовы заплатить за цветы для учителя до 500 рублей, еще 34% — до 1000 рублей. 11% опрошенных тратят на букет от 1000 до 3000 рублей и лишь 2% — более трех тысяч. 15% опрошенных говорят, что их дети 1 сентября цветы в школу не несут.