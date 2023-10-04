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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В регионах опробуют сбор в единую базу данных об источниках образования ТКО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор начал в тестовом режиме сбор данных об источниках образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах, они будут вноситься в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), сообщили в пресс-службе РЭО.

Согласно приказу Минприроды № 919, обязанность по передаче данных во ФГИС УТКО начнет действовать с 1 декабря 2023 года. Передачей информацией будут обязаны заниматься региональные операторы и операторы по обращению с отходами, а также органы исполнительной власти регионов, местного самоуправления, РЭО. Оператором системы выступает РЭО, сказано в сообщении.

Компания уже разработала шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации в систему.

"Регионам предлагается внести общие сведения об источниках образования отходов. Заполнение данных форм станет обязательным для всех субъектов РФ уже с декабря, после запуска ФГИС УТКО. Получение данных в единую систему позволит сделать более прозрачной прослеживаемость за отходами" - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

РЭО будет получать от регионов данные о категориях потребителей, количестве источников образования ТКО, расчетной массе в тоннах и расчетном объеме в кубометрах.

"РЭО приступает к рассылке шаблонов по субъектам РФ, чтобы они могли адаптироваться и заранее изучить шаблоны. То есть сейчас заполнение этих форм не обязательно, но крайне желательно, чтобы мы могли проверить, как работает система, а сами регионы привыкнуть к новому требованию", - сказал через пресс-службу замгендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента в январе 2019 года. Единственный акционер компании - Минприроды.

РЭО Денис Буцаев Минприроды ФГИС УТКО Алексей Буров
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