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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин заявил, что Запад, как меньшинство, не вправе навязывать ценности миру

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что западная цивилизация, отказавшись от традиционных ценностей, утратила свое превосходство на мировой арене и не вправе, как меньшинство, навязывать свои ценности остальному миру.

"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Пускай делают, что хотят, но они точно не имеют права требовать от других следовать в том же направлении", - сказал Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

Как отметил глава государства, "именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации".

"И уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого, на самом деле, и в интересах так называемого Запада. И теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене", - подчеркнул Путин.

Он считает, что "право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, должно быть обеспечено, но наравне с правами остальных".

По его мнению, "традиционные ценности - это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надо придерживаться всем". "Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта", - сказал президент.

Поэтому, считает он, "традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что веками выбрал каждый народ". "Подобный подход к традиционным ценностям разделяет и принимает большинство человечества", - добавил Путин.

Владимир Путин Валдай
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