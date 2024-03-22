Путин обсудит с постоянными членами Совбеза борьбу с идеями неонацизма

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что на совещании с постоянными членами Совета безопасности в пятницу будут обсуждаться меры по борьбе с распространением идей неонацизма.

"В качестве первого вопроса рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма", - сказал он.

"Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий", - подчеркнул президент.