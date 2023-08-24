Военные РФ сообщили о групповом ракетном ударе по центру принятия решений ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным морским и наземным оружием большой дальности по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сообщил на брифинге в четверг. По его словам, цель удара достигнута - объект поражен.

Продолжение наступления войск РФ на купянском направлении

Он также заявил, что российские войска продолжают наступление на купянском направлении. "На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности", - сказал представитель Минобороны РФ.

На ряде других направлений в зоне проведения специальной военной операции отбиты атаки украинских войск, отметил он.

По словам Конашенкова, в результате действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии, отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области.

"За сутки на купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США", - сказал он.

"На запорожском направлении, - продолжил Конашенков, - активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области".

"Потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское (ДНР), сказал он.

"В течение суток на донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов", - проинформировал Конашенков.

На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики, сказал он.

"В результате боев на южно-донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сообщил Конашенков.

По его данным, на красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Общие потери противника на красно-лиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - добавил Конашенков.

"Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сообщил официальный представитель Минобороны.

Уничтожение украинского ЗРК С-300ПС в Николаевской области

Российские военные уничтожили пункт управления, радиолокационную станцию и две украинских установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС в Николаевской области, также заявил Конашенков.

"В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - сказал он.

По его словам, уничтожены четыре украинских склада боеприпасов в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях и ДНР.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 42 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.