Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в районе двух населенных пунктов в ДНР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Удары по подразделениям украинской армии нанесла российская авиация и артиллерия в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Конашенков также сообщил, что в районах населенных пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное (ДНР) пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Как сказал представитель Минобороны, "в результате боев уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".