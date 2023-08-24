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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Трутнев заявил о ликвидации ЧС в Бурятии после прорыва дамбы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Чрезвычайная ситуация в Бурятии, где ливни размыли дамбу на реке Холодной и прервали движение по БАМу, в целом ликвидирована, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Что касается ликвидации уже случившегося, то, как вы знаете, поезда уже пошли (...) Так что, в целом текущая ситуация ликвидирована. Но сейчас надо избежать повторений. Поэтому важнейшим является восстановление дамбы", - сказал Трутнев журналистам по итогам состоявшегося в правительстве РФ в четверг совещания по вопросу обеспечения бесперебойного ж/д сообщения на участке, пострадавшем в результате прорыва дамбы в Бурятии.

По словам вице-премьера, проект реконструкции дамбы существует уже четыре года, но так и не был реализован из-за "долгих обсуждений на тему охраны природы".

Трутнев отметил, что в Госдуму был внесен законопроект от Минприроды и Росводресурсов "О защите озера Байкал", но ему требуются поправки, "чтобы он позволял в случае таких рисков иметь возможность восстанавливать гидротехнические сооружения".

Вице-премьер выразил мнение, что правительству совместно с Госдумой РФ необходимо "принимать законы в том виде, чтобы они и природу берегли, потому что никто не покушается на Байкал, Байкал - действительно наша национальная и мировая сокровищница, но в то же самое время вокруг живут люди, есть магистральная инфраструктура, всё это должно продолжать действовать".

"Ну и алгоритм работы такой же, как всегда при ЧС, мы должны восстановить, разобраться с ущербом и после этого будем на правительстве обсуждать вопрос помощи людям. Хотя частично помощь уже оказана - 360 млн рублей (по линии Минвостокразвития - ИФ)", - заключил Трутнев.

Он сообщил о своих планах посетить Приморье на будущей неделе, чтобы посмотреть на проведение восстановительных работ после подтоплений.

ЧС в Бурятии

Как сообщалось, режим ЧС регионального характера действует в Бурятии с 20 августа. Днем ранее из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском районе река Холодная вышла из берегов, подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная БАМ. В результате было повреждено полотно протяженностью более 1 тыс. метров. Движение поездов по БАМу было остановлено.

23 августа РЖД начали пропуск пассажирских и грузовых поездов по новому пути протяженностью 1,8 тыс. метров, проложенному рядом с поврежденным участком.

В Приморье режим ЧС регионального уровня был введен с 15 августа в связи с подтоплениями из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В крае продолжают ликвидировать последствия непогоды.

БАМ Юрий Трутнев Бурятия
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