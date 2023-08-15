В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Виновников и причины прорыва дамбы, из-за которого затопило микрорайон "Семь ветров" в городе Уссурийске, устанавливают правоохранительные органы, однако гидротехническое сооружение нужно оперативно восстановить, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко; он также сообщил, что в регионе вводится режим ЧС.

"Дождемся результатов расследования, виновные будут найдены и наказаны. Сейчас подрядчику необходимо провести подготовку, чтобы стояла необходимая техника. Как мне говорят, там работали пять человек, два бульдозера. В рамках режима ЧС будем отсыпать, укатывать эту дамбу, чтобы она отвечала всем требованиям", - сообщил Кожемяко в своем телегам-канале.

Губернатор накануне побывал в пострадавшем микрорайоне и встретился с жителями. По итогам поездки Кожемяко распорядился создать в микрорайоне штаб с участием представителей социальных служб, административных комиссий, МФЦ.

"Должна быть объективная оценка нанесенного людям ущерба по каждой квартире, дому. Кроме того, как только сойдет вода, необходимо оценить ущерб и составить смету на ремонт детского сада. На время детей распределить по другим садикам", - сказал Кожемяко.

Также губернатор сообщил, что в крае вводится режим ЧС регионального уровня.

"Мы видим, что муниципальные бюджет и уровень муниципальной поддержки недостаточен для ликвидации последствий. Принято решение о том, что будет введен режим краевой ЧС. По этой ситуации расширяются меры поддержки, что позволит людям в большей мере компенсировать ущерб из-за ЧС", - сообщил Кожемяко.

На прошлой неделе Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В крае продолжают ликвидировать последствия непогоды. По данным на вторник, за сутки более 1,6 тыс. домов освободились от воды, подтопленными в 14 муниципальных образованиях Приморского края остаются 2 945 жилых домов, 3 221 приусадебный участок, 24 участка автомобильных дорог, отрезано 26 населенных пунктов.