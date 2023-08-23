РЖД открыли сквозное движение по БАМу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" начали пропуск поездов по новому пути, проложенному на месте размыва БАМа (перегон Нижнеангарск-Холодная в Бурятии) рядом с поврежденным участком, сообщила компания.

Открыто движение пассажирских и грузовых поездов.

"В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники уложили 1,8 км нового пути, восстановили 21 опору и 1,2 км контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.

При этом ранее сообщалось, что движение будет открыто с ограничениями по скорости - до 40 км/ч.

Из-за размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии РЖД ввели ограничения на прием грузов в восточном направлении, сквозное движение по БАМу было приостановлено. Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск-Холодная.

Движение пассажирских и грузовых поездов было организовано обходным маршрутом по Транссибу. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены были ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении (за исключением скоропортящихся и продовольственных товаров).

В понедельник вечером РЖД приступили к укладке нового пути на месте размыва БАМа. Предполагалось, что восстановление инфраструктуры займет до семи суток.