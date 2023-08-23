Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РЖД открыли сквозное движение по БАМу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" начали пропуск поездов по новому пути, проложенному на месте размыва БАМа (перегон Нижнеангарск-Холодная в Бурятии) рядом с поврежденным участком, сообщила компания.

Открыто движение пассажирских и грузовых поездов.

"В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники уложили 1,8 км нового пути, восстановили 21 опору и 1,2 км контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.

При этом ранее сообщалось, что движение будет открыто с ограничениями по скорости - до 40 км/ч.

Из-за размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии РЖД ввели ограничения на прием грузов в восточном направлении, сквозное движение по БАМу было приостановлено. Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск-Холодная.

Движение пассажирских и грузовых поездов было организовано обходным маршрутом по Транссибу. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены были ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении (за исключением скоропортящихся и продовольственных товаров).

В понедельник вечером РЖД приступили к укладке нового пути на месте размыва БАМа. Предполагалось, что восстановление инфраструктуры займет до семи суток.

БАМ Бурятия РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки украинских дронов на объекты в Москве

Собянин сообщил о попадании беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити"

Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Минобороны РФ подняло в воздух истребители из-за БПЛА в акватории Черного моря

Четыре человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

Что произошло за день: вторник, 22 августа

В РФ 13 компаний смогут провести клинические исследования препаратов против гепатита С

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });