Кремль считает эффективной работу российской ПВО против беспилотников

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны эффективно противодействуют террористическим атакам на российскую территорию украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эта активность (атак украинских БПЛА) была и раньше. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны", - сказал он на брифинге.

"Разумеется, специфика вот этой вот фактически террористической активности, потому что она в большинстве своем имеет целью просто жилые дома и жилые объекты и может не всегда позволяет избежать каких-то незначительных повреждений. Но, тем не менее, надо признать, что ПВО работает эффективно", - заявил Песков.

По его словам, "специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу".

На вопрос, насколько российскую сторону беспокоит осложнение обстановки вокруг Крымского моста, Песков ответил, что "это та же самая террористическая активность". "Это актуально и для Крыма, и там принимаются необходимые меры. Поэтому и надо продолжать СВО, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", - заключил представитель Кремля.