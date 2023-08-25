Минтранс не ждет проблем с перевозкой грузов на Дальний Восток после ЧП на БАМе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Проблем с доставкой грузов в адрес портов Дальнего Востока не ожидается несмотря на несколько дней приостановки движения на БАМе после размытия участка железнодорожных путей в Бурятии, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в пятницу.

"Мы проблем не ожидаем", - сказал он в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос не будет ли очередного витка напряженности в логистике в связи с тем, что ж/д составы после ЧП были переориентированы на Транссиб, РЖД приостанавливали прием заявок на восточном направлении.

Ограничения ж/д движения продлились три-четыре дня, те потери, которые были - они несущественны и не скажутся на перевозках первоочередных грузов, пояснил он.

Как сообщалось, сквозное ж/д движение по БАМу было открыто 23 августа. Из-за размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии РЖД вводили ограничения на прием грузов в восточном направлении, сквозное движение по БАМу было приостановлено.