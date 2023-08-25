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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Останки жертв крушения Embraer определит молекулярно-генетическая экспертиза

Следователи нашли бортовые самописцы разбившегося самолета

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Для опознания останков десяти человек, обнаруженных на месте крушения частного Embraer-135 в Тверской области, назначены молекулярно-генетические экспертизы, заявила представитель СК Светлана Петренко.

Следователи продолжают осматривать место авиакатастрофы. Они нашли там бортовые самописцы разбившегося самолета.

Также они изымают предметы и документы, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы. По словам Петренко, будут изучены все версии случившегося.

Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Среди пассажиров был известный бизнесмен Евгений Пригожин. Катастрофа расследуется по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Комментируя случившееся, президент Владимир Путин отметил, что, по первичным данным, на борту был Пригожин и другие сотрудники группы "Вагнера". Он выразил соболезнования семьям погибших, но отметил, что следствию потребуется провести много экспертиз.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение, что Пригожин погиб, также предложил дождаться результатов экспертиз.

Владимир Путин Дмитрий Песков Евгений Пригожин Вагнер Embraer Тверская область СКР
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