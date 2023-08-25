Песков не в курсе, что будет с "Вагнером"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не знает о дальнейшей судьбе группы "Вагнера".

"Что касается будущего - сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю", - ответил он на соответствующий вопрос на брифинге и напомнил, что формально такой структуры не существует.

"Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре - ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер", - сказал Песков.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что группа "Вагнера" внесла большой вклад в выполнение задач специальной военной операции.

"И вчера (на встрече с президентом - ИФ) и (глава ДНР Денис) Пушилин говорил о том, что она внесла большой вклад в освобождение многих районов Донецкой народной республики. И геройство этих людей никогда не будет забыто - об этом говорил президент", - сказал его пресс-секретарь.

Его спросили, встречался ли Путин в последнее время с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он ответил: "Нет".

У Пескова также спросили, получили ли в Кремле подтверждение гибели Пригожина.

"Если вы вчера внимательно слышали заявление президента РФ, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальные итоги, как только будут готовы к опубликованию, будут опубликованы", - ответил он.

На вопрос о причинах крушения самолета, на котором летел Пригожин, он ответил: "Ориентируйтесь на мой предыдущий ответ".

"Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная", - сказал Песков чуть раньше на этом брифинге и предложил опираться на факты.

"А фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются", - подчеркнул он.

24 августа на встрече с Пушилиным Владимир Путин отметил, что Пригожина "знал очень давно, с начала 90-х годов". "Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и когда я его просил об этом - для общего дела, как в эти последние месяцы", - сказал президент.

По словам Путина, Пригожин "был талантливый человек, талантливый бизнесмен, и не только у нас в стране, он работал с результатом и в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными камнями и металлами". "Насколько мне стало известно, он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - сказал президент.