Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета под Тверью

Евгения Пригожина президент назвал талантливым человеком сложной судьбы

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета под Тверью, в котором, предположительно, находился Евгений Пригожин, и пообещал тщательное расследование этой трагедии.

"Что касается авиационной трагедии, прежде всего хочу выразить слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер", я хотел отметить, что эти люди внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, мы об этом помним, знаем и не забудем", - сказал Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

О Евгении Пригожине

Президент подчеркнул, что Пригожина "знал очень давно, с начала 90-х годов". "Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и когда я его просил об этом - для общего дела, как в эти последние месяцы", - сказал президент.

По словам Путина, Пригожин "был талантливый человек, талантливый бизнесмен, и не только у нас в стране, он работал с результатом и в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными камнями и металлами". "Насколько мне стало известно, он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - сказал президент.

Расследование

В заключение он отметил: "Что совершенно точно - мне об этом докладывал сегодня руководитель Следственного комитета: они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца".

"Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время, сейчас проводятся экспертизы технические и генетические, на это нужно какое-то время", - добавил Путин.

Авиакатастрофа

В среду вечером частный самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Десять человек, которые были на борту, погибли. Росавиация сообщила, что на борту этого самолета находился Евгений Пригожин.