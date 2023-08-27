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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Подтверждение личностей погибших в катастрофе под Тверью, беспилотник в Курске и Париж без электросамокатов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР подтвердил личности погибших в катастрофе самолета под Тверью. Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Личности всех десяти погибших соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В частности, в нем значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

- Четверо азербайджанцев задержаны в Красноярском крае по делу о смертельной драке. Они избили арматурой и молотками троих местных жителей, которые заступились за подвергшуюся приставаниям девушку. Один из нападавших был вооружен ножом. Двое потерпевших госпитализированы, один скончался.

- Беспилотник ночью врезался в многоквартирный дом в Курске. На некоторых этажах выбиты стекла. Никто из жителей не пострадал.

- Пассажирский Airbus A321 экстренно сел в Волгограде. Рейс Москва - Минводы подал сигнал бедствия из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Самолет благополучно приземлился, о состоянии почувствовавшего себя плохо пассажира не сообщалось.

- Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты. С 1 сентября их уже нельзя будет арендовать во французской столице. Решению предшествовал городской референдум.

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