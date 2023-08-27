Пассажирский Airbus A321 готовится к экстренной посадке в Волгограде

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Airbus рейса Москва-Минводы спустя полтора часа полета подал сигнал бедствия над Волгоградом и запросил экстренную посадку, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

В настоящее время самолет экстренно снижается и готовится к вынужденной посадке.

По предварительным данным самолет готов принять аэропорт Волгограда. Все службы там приведены в режим готовности.

Пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова подтвердила "Интерфаксу", что аэропорт Волгограда готовится принять самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Минеральные воды. Самолет запросил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажира, сказала она.

"Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.00 мск по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - сказала Голодова.