Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пассажирский Airbus A321 готовится к экстренной посадке в Волгограде

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Airbus рейса Москва-Минводы спустя полтора часа полета подал сигнал бедствия над Волгоградом и запросил экстренную посадку, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

В настоящее время самолет экстренно снижается и готовится к вынужденной посадке.

По предварительным данным самолет готов принять аэропорт Волгограда. Все службы там приведены в режим готовности.

Пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова подтвердила "Интерфаксу", что аэропорт Волгограда готовится принять самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Минеральные воды. Самолет запросил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажира, сказала она.

"Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.00 мск по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - сказала Голодова.

Airbus Волгоград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четверо азербайджанцев задержаны в Красноярском крае по делу о смертельной драке

Четверо азербайджанцев задержаны в Красноярском крае по делу о смертельной драке

Запросивший экстренную посадку Airbus приземлился в Волгограде

Беспилотник ночью врезался в многоквартирный дом в Курске

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после российско-китайского патрулирования океана

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после российско-китайского патрулирования океана

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА силами ПВО

Умершие знаменитости

Умер режиссёр Глеб Панфилов

Умер режиссёр Глеб Панфилов

Житель Белгородской области погиб при сбросе взрывного устройства с беспилотника

Что произошло за день: суббота, 26 августа

Потушен пожар в астраханском заповеднике

В ЕГЭ по истории в 2024 году собрались добавить вопросы о событиях СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });