Четверо азербайджанцев задержаны в Красноярском крае по делу о смертельной драке

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Четверо уроженцев Азербайджана задержаны в городе Шарыпово Красноярского края по подозрению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью троим местным жителям, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по краю и республике Хакасия в воскресенье.

По версии следствия, накануне утром в 6-м микрорайоне Шарыпово между тремя гражданами иностранного государства и тремя местными жителями завязался словесный конфликт: нетрезвые граждане Азербайджана приставали к проходившей мимо девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее.

Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. Вчетвером они напали на потерпевших и избили их арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой.

В результате полученных ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу доставили в больницу с различными травмами.

Все четверо подозреваемых задержаны. В отношении них в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следствие намерено ходатайствовать об аресте.