Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, по которой злоумышленники похищают деньги не только у клиента, но и расспрашивают его о родственниках, чтобы завладеть и их средствами тоже, сообщила пресс-служба банка.

Сначала телефонные мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы сохранить их, жертва должна оформить кредит "для исчерпания кредитного потенциала" и вместе с личными накоплениями перевести его на "безопасный счёт".

После того, как жертва переводит средства преступникам, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь, по словам мошенников, им "тоже может угрожать опасность". Получив необходимые данные, мошенники убеждают новых жертв совершить аналогичные действия.

"Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб., что на 20% меньше показателя за предыдущий квартал (4,5 млрд руб.). Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объема похищенных средств, то есть около 163 млн руб.