В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банки должны нести финансовую ответственность за похищенные у их клиентов средства, это будет мотивировать их на более эффективную борьбу с мошенничеством, считает директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

"Нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают. Сейчас, по сути, в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается, то есть у него украли деньги, он идет в суд, обращается, но статистика очень плачевная, порядка, по-моему, 5%, которые реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги", - сказал Чебесков во время выступления на форуме "Территория финансовой безопасности 2023".

По данным ЦБ, мошенники во втором квартале похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб. Вернуть клиентам удалось 4,5% от общего объема похищенных средств, то есть около 163 млн руб. Основным инструментом мошенников остается социальная инженерия, ее доля во II кв. составила 46,5%. Находясь под воздействием злоумышленников, жертвы сами сообщают им защитный СVV-код карты, пароли или коды из SMS для подтверждения операций. Это является нарушением условий банковского договора, поэтому вернуть средства в таких ситуациях клиентам удается крайне редко.

"В большинстве случаев - гражданин сам это сделал, ему еще говорят, что ты нарушил условия договора, в общем, сам за все отвечай. Мне кажется, такая позиция в текущих условиях неправильная", - сказал глава департамента Минфина.

По его словам, в таких случаях банки в определенной степени должны брать на себя ответственность. Это будет социально справедливо и создаст банкам финансовую заинтересованность в борьбе с мошенничеством.

"Если сказать: "Ты (банк - ИФ) будешь платить половину, условно, от того, что заберут у твоего клиента", тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться и все свои ресурсы, все службы безопасности каждого банка, у них будет КПЭ (ключевой показатель эффективности - ИФ), чтобы с этим справляться. По сути деньги будут вороваться напрямую у банков. Такой вопрос нужно проработать", - добавил Чебесков.

Сложности с возвратом похищенных средств также возникали из-за долгого реагирования банков на запросы МВД, сроки составляли до 30 дней. Это, в свою очередь, затрудняло проведение срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий. Однако в октябре 2023 года вступил в силу закон об информационном обмене между ЦБ и МВД, который позволяет правоохранителям в значительно более короткие сроки получать данные о мошеннических операциях из базы регулятора. Если необходимых сведений в базе не будет, ЦБ запросит их у банка. Эта мера поможет существенно увеличить процент возврата похищенных средств, заявлял ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, который обязывает банки возвращать клиентам украденные средства, если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, находящийся в специальной базе Банка России. Срок возврата средств - 30 календарных дней с момента получения обращения пострадавшего. Закон вступит в силу в июле 2024 года. Отсрочка связана с тем, что сторонам информационного обмена нужно усовершенствовать свои автоматизированные системы и бизнес-процессы, поясняли ранее в ЦБ.