Всем пострадавшим от обстрелов белгородцам перечислили единовременные выплаты

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Работа по единовременным выплатам от государства жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины, завершена, сообщила министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова на оперативном совещании в понедельник.

По ее словам, материальную помощь в размере 10 тыс. рублей перечислили 61 071 человеку, 50 тыс. руб. - 53 473 белгородцам.

Кроме того, из внебюджетных источников получили выплаты те пострадавшие от обстрелов жители приграничья, которые не имели там постоянной прописки, но смогли подтвердить свое проживание на этих территориях. Такие выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 2 228 человек, 50 тыс. рублей - 2 160 человек.

Ранее сообщалось, что на единовременные выплаты от государства жителям Белгородской области, покинувшим свои дома из-за обстрелов, направлено около 3,3 млрд рублей. Это матпомощь в размере 10 тыс. рублей и выплата за частичную утрату имущества в размере 50 тыс. рублей.

Для помощи пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области из федерального бюджета было выделено 3,85 млрд рублей.

В начале июня из-за массированных обстрелов ВСУ в городе Шебекино отсутствовало электричество, была прекращена подача воды. Многие жители городского округа покинули свои дома и квартиры. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения. В настоящее время власти восстанавливают жилой фонд Шебекино, жители постепенно возвращаются в свои дома.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.