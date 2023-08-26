Житель Белгородской области погиб при сбросе взрывного устройства с беспилотника

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели жителя села Щетиновка после сброса взрывного устройства с БПЛА.

"В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву", - написал он в своем телеграм-канале.

Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Ранее Гладков сообщил об обстреле кассетными боеприпасами с украинской стороны поселка Уразово Валуйского городского округа, в результате чего шестеро местных жителей получили осколочные ранения. Также в течение дня силы ПВО сбили несколько беспилотников.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.