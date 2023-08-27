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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Семь белгородских муниципалитетов подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В результате взрыва один человек погиб", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, по селу Устинка выпущено семь артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. "Из гранатомета обстреляли село Наумовка - зафиксировано 50 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий", - написал губернатор.

По его данным, в селе Журавлевка с БПЛА сброшено восемь осколочных боеприпасов, а в селе Севрюково сбит беспилотник противника. "В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - уточнил Гладков.

В Борисовском районе, по его данным, под минометный обстрел попала окраина села Цаповка - установлено 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

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В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Пострадали шесть мирных жителей. Они получили осколочные ранения. Кроме того, в результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также ЛЭП.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано пять прилетов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено - четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли село Староселье - всего установлено пять прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.

Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - девять минометных снарядов, по хутору Мухин - восемь. В селе Купино сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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