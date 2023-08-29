Журналист Наки и основатель проекта CIT Левиев осуждены заочно за фейки об армии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил журналисту Майклу Наки (признан в РФ иноагентом) и основателю проекта Conflict Intelligence Team (признан в РФ нежелательной организацией) Руслану Левиеву (настоящая фамилия Карпук, признан в РФ иноагентом) по 11 лет колонии за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Наки и Карпуку окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде во вторник. Согласно приговору, обоим фигурантам также на пять лет запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания осужденных будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию.

В зависимости от квалификации, Наки и Левиев признаны виновным в двух эпизодах публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п.п. "б, в, д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело связано с видео на YouTube, в которых участвовали Наки и Левиев.