Conflict Intelligence Team признана нежелательной в России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура, изучив поступившие материалы, признала нежелательной для России деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей", Украина).

В ведомстве разъяснили, что сайт, который первоначально назывался War in Ukraine, "создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук" (Левиев, признан в России иноагентом) вместе с участниками запрещенной в России экстремистской организации ФБК, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом.

Целью участников организации Генпрокуратура назвала сбор и публикацию информации о Вооруженных силах России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.