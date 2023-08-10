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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:24

Conflict Intelligence Team признана нежелательной в России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура, изучив поступившие материалы, признала нежелательной для России деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей", Украина).

В ведомстве разъяснили, что сайт, который первоначально назывался War in Ukraine, "создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук" (Левиев, признан в России иноагентом) вместе с участниками запрещенной в России экстремистской организации ФБК, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом.

Целью участников организации Генпрокуратура назвала сбор и публикацию информации о Вооруженных силах России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.

Генпрокуратура Украина ФБК Conflict Intelligence Team Руслан Карпук Руслан Левиев
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