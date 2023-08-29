Кремль подтвердил, что Путин не обсуждал санкции с западными лидерами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин никогда не затрагивал тему западных санкций в своих контактах с лидерами тех стран, которые вводили ограничения в отношении России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать утечку в СМИ стенограммы переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Из публикации следует, что они отмечали, что Путин во время разговоров с ними никогда не касался темы санкций, введенных против России.

"Я могу подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили", - сказал Песков.

По его словам, позиция российского президента оказалась правильной и оправдала себя. "Мы видим де-факто подтверждение (правоты Путина - ИФ), я имею в виду данные о росте нашей экономики, данные о расширении нашей экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряды ведущих экономик Европы и т.д. и т.п.", - отметил Песков.