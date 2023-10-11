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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Расширение флота танкеров и новые механизмы расчетов вывели РФ на новые рынки нефти

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -Россия в короткие сроки переориентировала поставки нефти на новые рынки за счет увеличения собственного танкерного флота и создания альтернативных механизмов расчетов и страхования, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Благодаря действиям компаний и властей увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования наших грузов. В итоге в короткие сроки удалось переключить поставки нефти на быстрорастущие и перспективные рынки мира - Юга и Востока", - сказал он.

Он отметил, что для увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки правительство подготовило план по развитию экспортной инфраструктуры. "Я прошу коллег максимально ответственно отнестись к выполнению этого плана", - подчеркнул президент.

Путин напомнил, что санкции против российской нефти "внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок". По его словам, такие меры сказались на всей мировой экономике.

Владимир Путин
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