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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Путин призвал к расширению экономических свобод в ответ на западные санкции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ответом на западные санкции должно стать расширение экономических свобод в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия. (...) Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы. И важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали этой масштабной работе. В том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. Вот на все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним: расширением экономических свобод", - заявил Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

При этом все должно проходить в рамках закона, подчеркнул президент.

"Это тонкая работа, и я прошу вас ее настроить", - сказал Путин.

Владимир Путин
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