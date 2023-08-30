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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"
Природный пожар в Геленджике
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Геленджике, площадь которого уже превысила 30 га, не дошел до "Сафари-парка", животные вне опасности, сообщила пресс-служба администрации города-курорта в среду.

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"Ситуация под контролем. Животные (из "Сафари-парка" - ИФ) не пострадали, огонь до парка не дошел", - говорится в сообщении.

Чиновники добавили, что пока помощь волонтеров не требуется.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар тушат больше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета. Площадь пожара за ночь выросла с 15 до 30 га. Тушить огонь мешает сильный ветер с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченный рельеф местности.

"Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет", - добавили в пресс-службе управления

Геленджик МЧС Краснодарский край
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