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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Власти Геленджика просят жителей помочь с тушением лесного пожара

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти города-курорта Геленджика просят жителей, имеющих экипировку и огнетушители, помочь в ликвидации крупного лесного пожара.

"Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, то (...) присоединяйтесь к тушению пожара. Сбор - завтра, в 8:00 по Москве, у заправки "Лукойл", - говорится в официальном телеграм-канале администрации города-курорта.

Отмечается, что необходима помощь только экипированных людей, желательно - имеющих опыт тушения пожара.

Ранее сообщалось, что тушение лесного пожара в городе-курорте Геленджик продолжается, в ликвидации возгорания задействованы почти 170 человек и 31 единица техники.

Геленджик
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