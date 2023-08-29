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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Три крупных лесных пожара произошли за сутки в районе Геленджика

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сразу три низовых лесных пожара общей площадью более 3 га произошли в городе-курорте Геленджик (Краснодарский край) за сутки, спасателям удалось полностью ликвидировать пока только один, еще один локализован.

"В 09:58 мск на пульт диспетчера Краевого лесопожарного центра поступило сообщение о том, что в районе хутора Джанхот (города-курорта Геленджик - ИФ) со стороны леса видно задымление. По прибытию на место было установлено, что произошло возгорание сухой травы на площади 0,5 га", - сообщил Краевой лесопожарный центр.

Отмечается, что в 12:30 пожар был локализован на площади 1,3 га, а в 18:45 - полностью ликвидирован.

В 15:09 по московскому времени поступило еще одно сообщение о возгорании сухой травы в лесу Геленджика, на этот раз по улице Родниковой. Площадь пожара составила 0,7 га, добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь лесного пожара увеличилась до 1,5 га, к тушению был привлечен вертолет МЧС России.

Полиция уже задержала предполагаемого виновника пожара.

"Предварительно установлено, что 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже (...) спровоцировал возгорание земляной подстилки", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Третье сообщение о пожаре в лесу в районе горы Нексис Геленджика поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 17:15.

"В 18:40 мск работникам Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно со службами пожаротушения удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,35 га", - уточнили в краевом лесопожарном центре.

Геленджик Краснодарский край
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