Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 га

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Геленджике площадь лесного пожара с утра выросла с 30 до 118 га, сообщил глава города Алексей Богодистов. Он сослался на данные краевого управления МЧС.

Пожар тушат 441 человек и больше 80 единиц техники. Пожарным помогают "подготовленные экипированные добровольцы". На место тушения вылетел самолет БЕ200 из ростовского аэропорта "Платов".

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Валынкин заявил журналистам, что "удалось избежать жертв среди населения и потери жилья граждан. В целом обстановка сложная, но контролируемая".

"Авиация сейчас работает по термоточкам, ликвидирует возгорание", - сообщил он.

В краевом управлении МЧС сообщили, что с утра два вертолета Ми-8 сбросили больше 120 тонн воды на очаги пожара.

Ранее утром в мэрии сообщили, что пожар не дошел до "Сафари-парка" и животным не угрожает.