Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

МГУ в этом году принял более 100 человек по квоте для участников СВО и их детей

МГУ в этом году принял более 100 человек по квоте для участников СВО и их детей
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - МГУ имени Ломоносова принял в этом году по квоте для участников специальной военной операции (СВО) и их детей 115 человек, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на пресс-конференции в среду.

Ректор также заявил, что если в прошлом году конкурс в университет был 10,46 человек на место, то в этом - 11,46. "В итоге мы приняли 4 тыс. на бюджет, магистратура - почти 3 тыс. И сейчас около 6 тыс. будет принято на контракт", - сообщил Садовничий.

Он также отметил рост по числу принятых иностранных студентов. "В этом году мы приняли 2 400 иностранных студентов и процесс еще продолжается", - сообщил ректор.

В этом году участники специальной военной операции и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам в размере 10% от общего числа бюджетных мест каждая. В рамках первой из них по программам бакалавриата и специалитета на бесплатное обучение могут претендовать: Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах.

Кроме того, действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность.

Виктор Садовничий МГУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Псковский губернатор допустил, что работа аэропорта может возобновиться в четверг

В Орловской области обезвредили еще один беспилотник

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии
Хищения в Минкультуры

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"
Военная операция на Украине

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Очередной украинский дрон сбит силами ПВО над Брянской областью

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"

Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"
Военная операция на Украине

Над Рязанской областью сбили несколько беспилотников

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });