МГУ в этом году принял более 100 человек по квоте для участников СВО и их детей

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - МГУ имени Ломоносова принял в этом году по квоте для участников специальной военной операции (СВО) и их детей 115 человек, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на пресс-конференции в среду.

Ректор также заявил, что если в прошлом году конкурс в университет был 10,46 человек на место, то в этом - 11,46. "В итоге мы приняли 4 тыс. на бюджет, магистратура - почти 3 тыс. И сейчас около 6 тыс. будет принято на контракт", - сообщил Садовничий.

Он также отметил рост по числу принятых иностранных студентов. "В этом году мы приняли 2 400 иностранных студентов и процесс еще продолжается", - сообщил ректор.

В этом году участники специальной военной операции и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам в размере 10% от общего числа бюджетных мест каждая. В рамках первой из них по программам бакалавриата и специалитета на бесплатное обучение могут претендовать: Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах.

Кроме того, действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность.