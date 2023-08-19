Участники СВО и их дети выбирают в вузах лечебное дело, педагогику и IT

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - По итогам приёмной кампании 2023 года в вузах наиболее популярными направлениями обучения для участников специальной военной операции (СВО) и их детей стали лечебное дело, педагогика, IT, прикладная инженерия, а также строительство и стоматология, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"10 направлений подготовки, которые пользовались наибольшим спросом среди поступивших по отдельной квоте: лечебное дело, педагогическое образование, информационные системы и технологии, информатика и вычислительная техника, программная инженерия, прикладная информатика, строительство, стоматология, педагогическое образование, лингвистика", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки пояснили, что обладатели отдельной квоты чаще остальных выбирали для поступления Донской государственный технический университет, "Высшую школу экономики", Луганский государственный университет имени Владимира Даля, МГТУ имени Баумана и Московский государственный юридический университет имени Кутафина.

"В ходе приемной кампании 2023-2024 учебного года на этапе приоритетного зачисления в рамках отдельной квоты зачислено 6 659 человек - участников СВО и их детей. Из них почти 90% составляют дети участников СВО", - уточнили в ведомстве.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, вузам в этом году выделено 626 278 бюджетных мест, таким образом, отдельная квота отняла чуть более 1% бюджета.

"Интерфакс" опросил несколько вузов, насколько популярна у них отдельная квота. Так, в МИФИ по отдельной квоте оказались зачислены всего 29 человек, что составляет примерно 2,7% от общего числа бюджетных мест. МГТУ имени Баумана сообщил, что в рамках отдельной квоты к ним поступили 94 студента. Там отметили, что целевая, особая и отдельная квота заняли 26% от контрольных цифр приёма на первых курс.

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев сообщил "Интерфаксу", что в его вузе в рамках отдельной квоты в этом году было выделено 99 бюджетных мест. По его данным, это 9,4% всех бюджетных мест. На данный момент по квоте зачислено 17 человек, уточнил он.

В этом году для участников СВО и их детей в вузах страны установлена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Основной этап зачисления студентов прошёл с 3 по 9 августа.