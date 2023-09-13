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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

В РАНХиГС по СВО-квоте зачислили 509 человек

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По итогам приемной кампании 2023 года в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) было принято более 500 человек по отдельной квоте для участников СВО и их детей, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"509 обучающихся - это те, кто на особых условиях зачислен. Это дети участников СВО, Героев России и так далее", - сказал он.

По его словам, в прошедшую приемную кампанию академия получила заметно больше, чем в прошлые годы заявок от желающих учиться - около 64 тысяч.

"Отдельно хотел отметить высокий средний балл ЕГЭ на бюджете в Москве. Он у нас в этом году составил 93,9", - отметил Комиссаров.

В 2023 году участники СВО и их дети могли поступать в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам, которые составляли не менее 10% от общего числа бюджетных мест. В рамках первой из них по программам бакалавриата и специалитета на бесплатное обучение могут претендовать: герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС России, в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации, добровольцы - участники СВО и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах. Кроме того, действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность.

РАНХиГС Алексей Комиссаров
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