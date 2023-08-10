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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

ЗАЭС переведет четвертый блок в холодный режим из-за выявленного технарушения

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Персонал Запорожской АЭС в Энергодаре готовится перевести четвертый энергоблок в холодный режим из-за выявленных проблем с одним из парогенераторов, сообщается телеграм-канал станции.

"В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции выявлены признаки неплотности трубной части парогенератора номер 3", - говорится в сообщении.

Чтобы осенне-зимний период прошел надежно и оборудование оставалось в исправном состоянии, было принято решение перевести реактор энергоблока в состояние "холодный останов".

"Для обеспечения паровых собственных нужд Запорожской АЭС рассматривается вопрос по переводу энергоблока номер 6 в состояние "горячий останов", - уточнили на станции.

О переводе четвертого энергоблока в горячий режим стало известно 25 июля. Это решение объяснялось необходимостью охладить пятый реактор для плановых работ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят инспекторы МАГАТЭ.

Запорожская АЭС МАГАТЭ Росэнергоатом Энергодар
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