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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Роскосмос" заявил, что РФ может затопить свой сегмент МКС после 2030 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В случае выхода РФ из программы Международной космической станции (МКС) российский сегмент планируется затопить отдельно, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Российский сегмент будет, по всей видимости, отстыкован и корректно затоплен", - сказал Борисов в пятницу на марафоне "Поделись своим знанием".

Он отметил, что по согласованию с коллегами по проекту, на станции до 2030 года можно проводить исследования. "Есть планы по использованию ее (МКС - ИФ) и после 2030 года", - сказал Борисов.

30 июня глава госкорпорации заявил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.

25 апреля "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года.

Как заявлял Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

10 апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам подготовки эскизного проекта.

Роскосмос Юрий Борисов МКС
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