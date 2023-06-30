Борисов отметил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 г.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) в нынешнем виде перестанет существовать после 2030 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Решением правительства работа Международной космической станции, российского сегмента, продлена до 2028 года. Но, к сожалению, мы должны констатировать - после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде как она сейчас есть – либо будет управляемо затоплена, либо будет переориентирована для других целей", - сказал Борисов.

"Мы полным ходом ведем работы над разработкой Российской орбитальной станции", - сообщил он.

"Для нас сегодня стоит серьезный вопрос о продолжении российской пилотируемой программы. С 2024 года нам нужно начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции, завершить основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции – к 2032 году", - сказал Борисов.

"Это мероприятие недешевое, и мы постоянно в зоне критики наших коллег из финансово-экономического блока, поэтому делаем выводы. Работаем сейчас в первую очередь над эффективностью будущих запланированных мероприятий в интересах не только чистой науки и исследования околоземного пространства, но и получения практических результатов", - сказал Борисов.

По его словам, расширен пул участников формирования научной программы Российской орбитальной станции. В него вошли ведущие предприятия "Роскосмоса", институты Российской академии наук, вузы и Федеральное медико-биологическое агентство, сказал Борисов.

"Надеемся, что эффективность будущей станции будет значительно выше, чем российского сегмента Международной космической станции", - сказал Борисов.

По его словам, в области пилотируемых программ РФ имеет серьезные компетенции, которые потерять нельзя. "Мы, пожалуй, имеем наибольший задел в этой области во всем мире. Все пользуются прекрасно нашим опытом", - сообщил глава "Роскосмоса".