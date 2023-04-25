"Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции (МКС) о продлении участия России в проекте до 2028 года, сообщает госкорпорация во вторник.

"Настоящим письмом информирую Вас о том, что правительство Российской Федерации одобрило продление участия России в программе Международной космической станции до 2028 года. Программа МКС является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса, и я рад, что такая уникальная лаборатория продолжит свою работу и будет способствовать воплощению самых смелых замыслов человечества по освоению космического пространства", - сообщил Борисов в письме партнерам, текст которого приводит пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что письма были отправлены в адрес администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона, генерального директора Европейского космического агентства (ESA) Йозефа Ашбахера, президента Канадского космического агентства (CSA) Лизы Кемпбелл и министра образования культуры, спорта, науки и технологии Японии Кейко Нагаоки.

12 апреля Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что правительство РФ продлило эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года.

В декабре 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщал, что госкорпорация направила в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

Однако позже он сообщил, что кабинет министров запросил у "Роскосмоса" дополнительные материалы о технической возможности продления работы МКС.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.