ЦБ не ведет переговоров по обмену заблокированными активами инвесторов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не ведет переговоры по схеме обмена заблокированными активами ни с иностранными регуляторами, ни с зарубежными инвесторами, заявила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Обмен может быть только добровольным как со стороны российских инвесторов, так и со стороны зарубежных покупателей. Если для этого нужны будут разрешения зарубежных регуляторов, то они, соответственно, должны получаться, в зависимости от этого сделки состоятся или нет", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Мы не ведем никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранными потенциальными покупателями", - отметила она.

В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.

В ЦБ позднее пояснили, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.