Инвесторы смогут продать замороженные иностранные бумаги за деньги со счетов "С"

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Проект указа президента, который подготовили правительство и Банк России, предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Министр финансов Антон Силуанов во вторник заявил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.

"Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным, отметили там. "Детальный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах", - добавили в Банке России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор считает возможным обмен активами инвесторов, которые заморожены в России и ЕС, и рассматривает различные варианты. Позднее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил о проработке схемы выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах типа "С". Такой вариант решения проблемы замороженных активов сейчас в приоритете у регулятора, заявлял зампред ЦБ Филипп Габуния в начале июля.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.