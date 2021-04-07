Ограничение доступа к Zoom не отразится на работе российских школ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничение доступа к сервису видеоконференций Zoom для российских госучреждений не отразится на работе школ.

"Не отразится. У нас есть отечественная система "Сферум", мы будем ориентироваться больше на отечественный софт", - сказал Кравцов на пресс-конференции в среду. Он напомнил, что "Сферум" - это отечественная система видеоконференцсвязи, которая была представлена неделю назад.

"Конечно, мы будем больше ориентироваться на наше программное обеспечение, мы готовы к любому развитию ситуации, но это в поддержку традиционной системы образования", - сказал министр.

Накануне стало известно, что компания Zoom Video Communications в одностороннем порядке ограничивает доступ для российских юридических лиц с государственным участием.

В "Высшей школы экономики" во вторник сообщили, что учебное заведение с 7 апреля не сможет пользоваться корпоративной лицензией Zoom - это означает, что длительность сессий с корпоративных аккаунтов будет ограничена 40 минутами. "По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии", - говорится на сайте ВШЭ.

Сама ВШЭ в течение нескольких месяцев вела переговоры с Zoom Video Communications и компанией RightConf, которая является эксклюзивным представителем zoom.us в России и СНГ, но в продлении действия лицензии учебному заведению отказали.

Собеседник на IT-рынке в беседе с "Интерфаксом" предположил, что решение Zoom Video Communications связано с желанием избежать возможных санкционных рисков. Видимо, компания, в отличие от давно работающих с госсектором гигантов, таких как Microsoft, решила перестраховаться и пока вообще отказаться от предоставления услуг госорганам и госкомпаниям, добавил источник агентства.

В декабре 2020 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в РФ появится новый сервис для дистанционного обучения российских школьников, который уже тестируется в 15 регионах и получил название "Сферум". В рамках сервиса используется опыт видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ). "Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ", - заявил глава Минпросвещения.

По словам Кравцова, "Сферум" разработали Минпросвещения, Минкомсвязь и ПАО "Ростелеком". В пресс-службе Минпросвещения сообщали, что структура новой платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom. Сервис будет работать через Единый портал госуслуг.

Между тем министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев недавно сообщил, что российский аналог платформы Zoom станет полностью доступен лишь в 2022 году.

24 марта на заседании комитета Госдумы по финрынку он сказал, что ранее сенаторы и депутаты неоднократно обращали внимание на доминирование иностранной платформы Zoom в российских образовательных организациях. Поэтомуправительство договорилось с Mail.ru Group и Ростелеком об инвестициях в создание альтернативной платформы. "Сейчас в порядке эксперимента, который правительство проводит, платформа создана и запускается в пилотных регионах. У нас есть надежда, что, если не к концу этого, то к концу следующего года мы будем иметь полноценный аналог Zoom", - сказал Шадаев.

Он подчеркнул, что сервис будет бесплатным для школ и ВУЗов, а также "будет учитывать все наши требования, в том числе и в плане сохранности данных".