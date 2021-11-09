Глава Минцифры заявил, что систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры совместно с Рособрнадзором намерены провести модернизацию системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы сделать ее независимой от продуктов Microsoft, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Сейчас обсуждаем с Рособрнадзором, что мы начинаем модернизацию большой системы ЕГЭ для того, чтобы убрать зависимость от "Майкрософта", - сказал министр во вторник на сессии "Цифровая экономика" в рамках форума Cnews 2021.

В свою очередь с Минпросвещения, по его словам, обсуждается вопрос обеспечения мультиплатформенности электронных учебников, должна появиться возможность их запуска в системе Linux.

"У школ не так много денег, чтобы лицензировать Windows. Плюс все-таки ограничения на закупки, которые есть на государственный, на муниципальный заказ, тоже есть. Все идет в сторону того, что доля компов, которые используют открытый софт, в школах будет расти", - отметил Шадаев.

По оценкам министра, настоящее время системой Linux оборудованы не менее половины школьных компьютеров.

В марте этого года стало известно, что Минпросвещения и Минцифры готовят законопроект о запрете использования на школьных компьютерах любого иностранного программного обеспечения.