Депутат Госдумы РФ Сокол снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол принял решение не участвовать в выборах губернатора Хакасии по состоянию здоровья.

"Я принял сложное, но честное решение - снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост", - написал Сокол в своем телеграм-канале.

По его словам, он находится в больнице в связи с осложнениями после июльской операции.

При этом он сообщил, что продолжит работу в Хакасии. "Я остаюсь в Хакасии и возглавляю реготделение "Единой России", - сказал Сокол.

Выборы главы Хакасии пройдут в сентябре 2023 года. Документы для участия в них подали действующий глава республики Валентин Коновалов, Сокол, депутаты Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов и Ольга Ширковец, гендиректор авиазавода Владимир Грудинин и Алексей Хабаров.