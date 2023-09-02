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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Что произошло за день: суббота, 2 сентября

Беспилотники над Белгородской областью, решение Сергея Сокола отказаться от участия в выборах губернатора Хакасии, смерть миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные в субботу уничтожили несколько беспилотников над Белгородской областью. Под обстрел из РСЗО попал поселок Уразово, в результате один человек погиб и двое пострадали. Кроме того, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, два беспилотника сбросили взрывные устройства на село Долгое, никто не пострадал.

- Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД РФ, в частности, выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября.

- Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол решил снять кандидатуру с выборов губернатора Хакасии по состоянию здоровья. Он сообщил, что находится в больнице в связи с осложнениями после июльской операции.

- На 95-м году жизни умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед - отец продюсера Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже вместе с принцессой Дианой.

- Индийская ракета вывела на эллиптическую околоземную орбиту космическую обсерваторию для изучения Солнца. Аппарат выйдет на планируемую орбиту через четыре месяца и будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также солнечную корону.

- Новые власти Габона с субботы открывают сухопутные, морские и воздушные границы страны, перекрытые ранее в связи с путчем.

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