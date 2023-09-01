Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Депутат Думы и кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол попал в реанимацию

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Сокол (фракция "Единая Россия"), выдвинутый партией кандидатом на пост главы Хакасии, находится в реанимации в тяжелом состоянии после перенесенного ранее перитонита, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею - сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей в надежных руках", - приводит в пятницу слова Турчака пресс-служба партии.

Сокол был экстренно госпитализирован в госпиталь им. Вишневского 31 августа с обострением после перитонита. Врачи диагностировали у него венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. В настоящее время Сокол находится в реанимации, говорится в сообщении.

21 июля с перитонитом Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа Сокол сообщил в соцсетях, что вышел из больницы.

31 августа в Москве депутат провел серию рабочих встреч, представил на совещании с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко и представителями министерств стратегию развития Хакасии до 2035 года и провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым по вопросам увеличения квот на вывоз угля.

Андрей Турчак Единая Россия Хакасия Сергей Сокол Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" за 8 мес. продал в РФ половину планового объема выпуска Lada в 2023 г.

"АвтоВАЗ" за 8 мес. продал в РФ половину планового объема выпуска Lada в 2023 г.

Водителям в РФ не будут запрещать эксплуатацию авто из-за отсутствия аптечки

Водителям в РФ не будут запрещать эксплуатацию авто из-за отсутствия аптечки

Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа под Белгородом

Минобороны РФ сообщило об уничтоженном в Подмосковье украинском беспилотнике

Летевший на Москву дрон сбит силами ПВО рядом с Люберцами

Украинские БПЛА повредили административное здание и жилой дом в Курчатове

Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Южно-Сахалинске, введен режим ЧС

Неопознанный объект уничтожили в небе над Псковской областью

Новые правила оборота ветпрепаратов начинают действовать в РФ

Новые правила оборота ветпрепаратов начинают действовать в РФ

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа под Брянском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });