Депутат Думы и кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол попал в реанимацию

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Сокол (фракция "Единая Россия"), выдвинутый партией кандидатом на пост главы Хакасии, находится в реанимации в тяжелом состоянии после перенесенного ранее перитонита, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею - сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей в надежных руках", - приводит в пятницу слова Турчака пресс-служба партии.

Сокол был экстренно госпитализирован в госпиталь им. Вишневского 31 августа с обострением после перитонита. Врачи диагностировали у него венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. В настоящее время Сокол находится в реанимации, говорится в сообщении.

21 июля с перитонитом Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа Сокол сообщил в соцсетях, что вышел из больницы.

31 августа в Москве депутат провел серию рабочих встреч, представил на совещании с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко и представителями министерств стратегию развития Хакасии до 2035 года и провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым по вопросам увеличения квот на вывоз угля.