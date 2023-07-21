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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Кандидат в губернаторы Хакасии Сокол экстренно прооперирован

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Сокол, выдвинувшийся на выборы губернатора Хакасии, в ночь на 21 июля лег в Абаканскую межрайонную клиническую больницу на операцию. Он сообщил об этом в Telegram наутро.

"Второй раз за сутки встретился с врачами - вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы - спасли", - написал он.

Депутат опроверг сообщения о том, что в больницу его привезли из VIP-зала аэропорта.

"Приехал в больницу не на скорой и не из VIP-зала аэропорта, а сам вместе с сыном из дома", - добавил он.

Из-за госпитализации Соколу пришлось отменить встречи, намечавшиеся на 21 и 22 июля.

Выборы главы Хакасии пройдут в сентябре 2023 года. Документы для участия в них подали действующий глава республики Валентин Коновалов, Сокол, депутаты Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов и Ольга Ширковец, гендиректор авиазавода Владимир Грудинин и Алексей Хабаров.

Абакан Валентин Коновалов Хакасия Сергей Сокол Госдума
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