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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Депутата Госдумы РФ Сокола исключили из числа кандидатов на пост главы Хакасии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хакасии исключила депутата Госдумы РФ Сергея Сокола из числа кандидатов на пост губернатора республики, сообщили "Интерфаксу" в республиканском избиркоме.

"Сокол признан утратившим статус зарегистрированного кандидата в связи с его личным заявлением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кандидатуру Сокола придется вручную вычеркнуть из бюллетеней. "Всего бюллетеней более 300 тысяч, вычеркиванием будут заниматься участковые комиссии. Этот процесс должен вот-вот начаться", - отметили в избиркоме.

Как сообщалось, 1 сентября Сокол был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии после перенесенного ранее перитонита. На следующий день депутат заявил, что принял решение не участвовать в выборах губернатора Хакасии по состоянию здоровья.

Выборы главы Хакасии пройдут в сентябре 2023 года. Документы для участия в них подали действующий глава республики Валентин Коновалов, Сокол, депутаты Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов и Ольга Ширковец, гендиректор авиазавода Владимир Грудинин и Алексей Хабаров.

Хакасия Сергей Сокол
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