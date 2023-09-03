Депутата Госдумы РФ Сокола исключили из числа кандидатов на пост главы Хакасии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хакасии исключила депутата Госдумы РФ Сергея Сокола из числа кандидатов на пост губернатора республики, сообщили "Интерфаксу" в республиканском избиркоме.

"Сокол признан утратившим статус зарегистрированного кандидата в связи с его личным заявлением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кандидатуру Сокола придется вручную вычеркнуть из бюллетеней. "Всего бюллетеней более 300 тысяч, вычеркиванием будут заниматься участковые комиссии. Этот процесс должен вот-вот начаться", - отметили в избиркоме.

Как сообщалось, 1 сентября Сокол был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии после перенесенного ранее перитонита. На следующий день депутат заявил, что принял решение не участвовать в выборах губернатора Хакасии по состоянию здоровья.

Выборы главы Хакасии пройдут в сентябре 2023 года. Документы для участия в них подали действующий глава республики Валентин Коновалов, Сокол, депутаты Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов и Ольга Ширковец, гендиректор авиазавода Владимир Грудинин и Алексей Хабаров.