"Единая Россия" формирует большинство в Верховном совете Хакасии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" по итогам выборов сформирует большинство в Верховном совете Хакасии, заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Можно сказать, что "Единая Россия" формирует большинство в Верховном совете Хакасии. Итоговое большинство позволит реализовывать программу", - сказал Турчак в воскресенье журналистам.

Также он выразил уверенность, что "Единая Россия" побеждает на выборах в Городской совет Абакана.

Турчак не согласился, что все кадровые вопросы решены в этом регионе, отметив, что 25 сентября - крайняя дата, когда все организационные вопросы, включая спикера Верховного совета, должны быть решены.

Единственное, что точно, сказал Турчак, сенатор от региона Александр Жуков сохранит свое место. "Все остальные решения будут приниматься после подсчёта голосов", - добавил секретарь Генсовета.

При этом в отношении снявшегося в начале сентября кандидата на должность главы Хакасии Сергея Сокола, Турчак отметил, что "его состояние стабилизировалось, и врачи его отпускают: день, два, три, и он будет дома".

На выборах главы Хакасии изначально в качестве кандидатов для участия были зарегистрированы действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Госдумы РФ Сергей Сокол ("Единая Россия"), депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР), гендиректор авиазавода Владимир Грудинин ("Коммунисты России"). Однако 1 сентября Сокол был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. На следующий день депутат заявил, что принял решение не участвовать в выборах по состоянию здоровья.