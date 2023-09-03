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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Белгородский поселок Уразово попал под обстрел ВСУ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Валуйского горокруга.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Гладков также сообщал об обстреле украинскими военными Уразово, погиб один человек.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков Уразово
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