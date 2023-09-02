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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Один человек погиб и двое пострадали в Белгородской области при обстреле

Один человек погиб и двое пострадали в Белгородской области при обстреле
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле территории Валуйского городского округа с украинской стороны, один человек погиб.

"Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины", - написал глава региона в субботу в телеграм-канале.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Кроме того, по информации губернатора, ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений.

Белгородская область
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